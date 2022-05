Ammersee

vor 33 Min.

Gemeinderat Dießen: Es geht um die Parkgebühren

Bei den Bädern in St. Alban und Riederau kostet das Parken bereits seit dem vergangenen Jahr. Jetzt wird in Dießen über weitere kostenpflichte Parkplätze gesprochen.

Am Montag ist Gemeinderatssitzung in Dießen. Ein Thema ist, dass das Parken künftig an weiteren Stellen etwas kosten soll.