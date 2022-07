Ammersee

vor 19 Min.

Geplante Tagespflege stößt in Pähl auf Kritik

60 Interessierte kamen in Pähl zur Bürgerversammlung.

Plus Pähls Rathauschef wirbt bei der Bürgerversammlung für die geplante Tagespflege und gibt einen Überblick über weitere Vorhaben. Thematisiert werden auch Cyberangriffe auf die Infrastruktur.

Von Alfred Schubert

Gegen den Bau der Tagespflege regte sich in der Bürgerversammlung, zu der am Dienstag rund 60 Pähler und Fischener ins Pfarr- und Gemeindezentrum (PGZ) gekommen waren, Widerstand. Eine Besucherin kündigte an, gegen das Vorhaben zu protestieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .