Ammersee

vor 17 Min.

Gewinner des Bürgerentscheids wollen in Dießen verstärkt mitreden

Die Gegner des Parkplatz-Ausbaus an der Rotter Straße haben sich beim Bürgerentscheid in Dießen klar durchgesetzt.

Plus Über 70 Prozent der Dießener sind gegen den Parkplatz-Ausbau an der Rotter Straße. Was die Bürgerinitiative für ihr künftiges Engagement in der Gemeindepolitik daraus ableitet. Die Bürgermeisterin bedauert den Ausgang des Bürgerentscheids.

Von Gerald Modlinger

Ein klares Ergebnis hat am Sonntag in Dießen der Bürgerentscheid zum vom Gemeinderat geplanten Ausbau des Bedarfsparkplatzes an der Rotter Straße zu einem dauerhaft nutzbaren Parkplatz gebracht: Nur 30,6 Prozent der Abstimmenden unterstützten dieses Vorhaben. Dagegen schlossen sich 70,6 Prozent der Forderung der Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung an, den mit Kies aufgeschütteten Wiesenparkplatz so zu lassen wie er ist. Die Bürgerinitiative will sich nun weiterhin in die Dießener Gemeindepolitik einbringen.

