Große PV-Anlage an der Dießener Straße in Utting geplant

An der Dießener Straße soll künftig Strom aus Sonnenenergie erzeugt werden. Im Gemeinderat äußern die Grünen Kritik am Tempo der Gemeindeverwaltung bei dem Thema.

Die Sonne schien dieses Jahr bislang oft und lange, entsprechend gut waren die Erträge aus Fotovoltaikanlagen. Um genau solch ein Vorhaben ging es auch in der vergangenen Sitzung des Uttinger Gemeinderats. Zwei Bürger planen eine große Freiflächen-PV-Anlage. Bürgermeister Florian Hoffmann (LW) musste sich eine Kritik grundsätzlicher Natur aus der Fraktion der Grünen zu dem Thema anhören.

Entstehen soll die Anlage an der Dießener Straße südlich des Streicher-Hofs. Nach Angaben der Antragsteller hat diese eine Leistung von 2500 Kilowatt in der Spitze und könnte etwa 800 Haushalte versorgen, hieß es. Laut Bürgermeister handelt es sich dabei um eine derzeit landwirtschaftlich genutzte Wiese. Die ist aber laut Antragssteller weniger ertragreich und solle deswegen für das Projekt verwendet werden. Darüber hinaus verlaufe eine Versorgungsleitung direkt am Grundstück. Das Vorhaben kam im Gemeinderat gut an und wurde einstimmig genehmigt. Als nächste Schritte werden der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt. Die Kosten dafür übernehmen die Antragssteller.

Sanierungsstau in Utting abbauen

Weit weniger harmonisch ging es bei der Frage zu, wo Utting beim Thema Nutzung der Sonnenenergie steht. Niki Högenauer (Grüne) beklagte, dass Utting ist bei PV-Anlagen „eines der Schlusslichter im Landkreis“ sei. Ihre Partei habe in den vergangenen Monaten alle erdenklichen Gelegenheiten genutzt, den Bau eigener PV-Anlagen auf den Dächern der Gemeindegebäude zu fordern, äußerte sie. Dass Utting im Vergleich mit vielen anderen Kommunen im Landkreis bei der Nutzung zurückliegt, bestätigt der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir brauchen bei mehreren kommunalen Gebäuden erst einmal eine Entscheidung, wie es weitergehen soll und müssen den entstandenen Sanierungsstau aus der Zeit, bevor ich das Amt übernommen habe, abarbeiten. Teils muss auch die Elektrik erneuert werden, um die Anlagen anschließen zu können.“ Beispielhaft für die Probleme verwies Hoffmann auf den Sanitärbereich des Campingplatzes. Das Dachgeschoss steht leer und die Frage der Nachnutzung sei hier der Knackpunkt. „Müssen da große Lichtelemente ins Dach oder kann man die Fläche für eine PV-Anlage nutzen?“, erläutert Hoffmann.

Uttings Bürgermeister verwies zudem darauf, dass die Energieagentur Lena beauftragt worden sei, ein Konzept zu erarbeiten. Dieses war Anfang des Jahres vorgestellt worden. Ralf Stief (CSU) regte in der Sitzung an, dass man das Gebiet der alten Deponie am Sulzfeld aufgrund des Bodengutachtens nun für eine gemeindeeigene PV-Anlage nutzen sollte. Dieses hatte ergeben, dass dort nur eine leichte Bebauung möglich sei, so der Rat. Zuspruch für die Idee kam von den Grünen.

In Schondorf ist man schon weiter, wie eine Nachfrage bei Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) ergab. „Unsere Anlage auf der Sporthalle läuft seit November vergangenen Jahres. Wir werden demnächst die 100 Megawattstunden beim erzeugten Strom knacken. Es läuft richtig gut.“ Die Anlage hat eine Spitzenleistung von 99 kWp, so Herrmann. Um die Anlage bauen zu können, sei das Ziegel- durch ein Blechdach ersetzt worden, verweist er. Das habe auch damit zu tun, dass die Grenzwerte für Lasten auf Dächern nach dem Unglück von Bad Reichenhall –das Dach stürzte unter der Schneelast ein – verschärft wurden.

In Schondorf ist man in Sachen Photovoltaik schon weiter

Bevor die Umsetzung beginnen konnte, mussten aber erst noch Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. „Die Planer haben es durchgerechnet, hätten wir alles selber gemacht, wäre eine reine Imagegeschichte gewesen, aber nicht rentabel.“ Die Lösung: Schondorf verpachtet die Fläche an die VR-Bürgerenergie, eine Initiative der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Das Projekt lief dann „nicht in der überlasteten Bauabteilung, und muss nicht nach Vergaberichtlinien ausgeschrieben werden“, wodurch es günstiger möglich gewesen sei, verweist Herrmann. Die VR-Bürgerenergie beauftragte dann die LENA mit Planung und Projektierung. Die Gemeinde Schondorf pachtet die fertige Anlage für 15 Jahre, mit der Option auf Kauf nach Ablauf der Pachtzeit. Das hat laut Bürgermeister den Vorteil, dass die Gemeinde als Gebäudeeigentümer den Eigenverbrauchsanteil geltend machen könne, und nur den Rest ins Netz einspeise. „Je höher der Eigenverbrauchsanteil, umso höher die Rentabilität.

Eine Freiflächen-PV-Anlage sei erst einmal ein Thema in Schondorf gewesen, sagt der Rathauschef. Dabei sei es um ein Areal im Norden an der Bahntrasse gegangen. „Das war nur eine lose Anfrage einer Privatperson an mich. Es ist aber nie ein Antrag dazu eingegangen bei der Gemeinde.“ Bis zur Realisierung könnte es aktuell aber ohnehin etwas dauern, wie eine Anfrage beim Netzbetreiber Bayernwerk zeigt. „Wir haben aktuell mehr Anträge als wir zusammen in den vergangenen zehn Jahren Anlagen angeschlossen haben“, sagt Pressesprecher Maximilian Zängl. Hinzu komme, dass das Netz „punktuell ausgelastet“ sei und es ohne Ausbau dort nicht gehe.

Bürgermeister Herrmann sieht in Schondorf noch viel Potenzial, um regenerative Energie zu erzeugen und den Freistaat Bayern in der Pflicht. „Außer bei der Wasserkraft wurde da auf die Bremse getreten.“