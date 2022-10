Großer Andrang beim Dießener Kirchweihtag am Vogelherd

In Dießen wird dieses Jahr nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder der Kirchweihtag gefeiert. Der Zuspruch ist groß.

Am dritten Sonntag im Oktober feiern Katholiken traditionell die Kirchweih. Der Trachtenverein in Dießen lud am heutigen Sonntag, 16. Oktober, zum Kirta beim Vereinsheim am Vogelherd ein. Rund 400 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung und alle Plätze waren besetzt. Die Uttinger Blasmusik spielte auf und die Dießener Trachtenjugend tanzte. Zweimal war der Kirchweihtag des Dießener Heimat- und Trachtenvereins "D'Ammertaler" wegen Corona ausgefallen, doch in diesem Jahr wurde wieder an die Tradition angeknüpft.

Kirtahutschn sorgt für viel Spaß in Dießen

Wer nach dem Essen und Trinken etwas Bewegung brauchte, der konnte in den kleinen Stadl zur traditionellen Kirtahutschn kommen und sich diesen Spaß gönnen. Bei der Balkenschaukel, die mit Seilen und Ketten am Dach des Stadls befestigt war, kamen alle wieder in Fahrt.

