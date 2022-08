Großes Fanfest in Dießen zum European-Championship-Radrennen der Damen

Der Verein AS Cycling Team um den Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens feiert ein großes Fanfest zu den European Championships 2022. Das Damen-Radrennen führt auch durch Dießen.

Der Landkreis Landsberg ist einer der Austragungsorte der Profi-Radrennen, die im Rahmen der European Championships 2022 veranstaltet werden. Am Sonntag, 21. August, findet das Straßenradrennen der Damen statt.

Der Startschuss fällt um 11.30 Uhr auf dem Landsberger Hauptplatz. Der Streckenverlauf führt über Pürgen und Hofstetten weiter nach Dießen mit Ziel Odeonsplatz in München. In Dießen gibt es zu diesem Anlass ein Fanfest an der Mehrzweckhalle.

Veranstaltet wird das Rad-Event von dem vom Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens mitgegründeten Verein AS Cycling Team. Das Fest beginnt um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Angekündigt sind dabei eine Expo rund um den Sport und die Ammersee-Region, Foodtrucks, eine Watt-Challenge, ein Kids Race und eine Hüpfburg.

Der Höhepunkt wird die Durchfahrt der Radrennfahrerinnen der European Championships sein. Bereits eine gute halbe Stunde nach dem Start in Landsberg werden sie in Dießen erwartet. Sie kommen von der Landsberger Straße und fahren über Hofmark und Weilheimer Straße in Richtung Fischen weiter. Die Durchfahrt in Dießen wird etwa um 12.08 Uhr erfolgen, so die Gemeindeverwaltung.

Food-Truck, Kids Race und eine Watt-Challenge

Dabei kommt es entlang der gesamten Rennstrecke zu Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen. Es wird gebeten, den Bereich der Rennstrecken weiträumig zu umfahren. Für eine störungsfreie und gefahrlose Durchführung des Radrennens müssen an diesem Tag an der Radrennstrecke Halteverbotsschilder aufgestellt werden. Entlang der Rennstrecke abgestellte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Hier ist laut Polizei zu beachten, dass die Fahrzeuge bereits vor dem Start der Sportveranstaltungen entfernt werden, damit die jeweiligen Aufbauarbeiten gewährleistet werden können. Auf den genauen Zeitraum, in dem das jeweilige Halteverbot gilt, weist die Beschilderung hin.

Route führt auch über Fischen, Pähl und Wielenbach

Wenn die Radfahrerinnen Dießen hinter sich gelassen haben, fahren sie weiter über Fischen, Pähl, Wielenbach, Wilzhofen, Haunshofen, Jenhausen nach Seeshaupt. Auch auf dieser Strecke werden die Straßen ab etwa einer Stunde vor Rennbeginn gesperrt. Die Bundesstraße 2 bleibt frei befahrbar.

Die Route des Rennens und weitere Details können hier abgerufen werden.