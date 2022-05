Ammersee

vor 3 Min.

Haus des Jahres in Dießen: Preis für Haus am Kirchsteig

Birgit Meyer und Roland Seidl sind vom Heimatverein Diessen für die Sanierung ihres Hauses am Kirchsteig in St. Georgen ausgezeichnet worden.

Plus Zu seiner Jahresversammlung präsentiert der Heimatverein Diessen wieder ein „Haus des Jahres“. Der einstige Kramerladen der Familie Lampl am Kirchsteig sieht heute wieder fast so aus wie auf alten Fotos.

Von Nue Ammann und Gerald Modlinger

Pünktlich zur am Freitag stattgefundenen Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Dießen gibt es auch heuer wieder ein „Haus des Jahres“ in der Marktgemeinde. Mit dieser Auszeichnung würdigt der Verein seit den 1980er-Jahren regelmäßig den Einsatz für die Erhaltung historischer Gebäudesubstanz. Dieses Mal können sich darüber Birgit Meyer und Roland Seidl freuen. Sie haben das Haus am Kirchsteig 28 in St. Georgen nicht nur jahrelang renoviert, sondern dabei auch seine frühere Anmutung wieder weitgehend hergestellt, so wie sie sich auf historischen Aufnahmen darstellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .