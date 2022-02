Wofür die Gemeinde Eching heuer Geld ausgibt

Plus Der Echinger Gemeinderat beschäftigt sich mit dem Haushalt. Eine wichtige Maßnahme ist der Umbau des Gasthauses Eberhardt. Es stehen aber noch weitere Projekte an.

Wegen Corona konnte die Gemeinde Eching im vergangenen Jahr nicht alle geplanten Vorhaben umsetzen. Der Haushaltsplan 2022, der im Gemeinderat vorgestellt und verabschiedet wurde, sieht die Weiterführung und Umsetzung wichtiger Maßnahmen vor. So ist für den Umbau des Gasthauses Eberhardt rund eine Millionen Euro im Vermögenshaushalt eingestellt.