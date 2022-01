Ammersee

14:01 Uhr

Heidi Rahmel gibt nach 23 Jahren die Cinebar in Dießen auf

Plus Nach 50 Jahren in der Gastronomie geht Heidi Rahmel, die Wirtin der Dießener Cinebar, jetzt in den Ruhestand. Ihr Stammtisch macht ihr zum Abschied eine ganze besondere Überraschung.

Von Gerald Modlinger

Auch an diesem Montagvormittag erreicht man Heidi Rahmel in ihrer Cinebar, auch wenn es in der Nacht zuvor ziemlich lang geworden ist. Bis 3 Uhr saß sie mit ihrer Bedienung zusammen – und es wurde dabei geweint, so wie Heidi Rahmel jetzt auch wieder die Tränen kommen, während sie von ihrem bevorstehenden Abschied von der Cinebar erzählt. Dieser Montag ist der letzte Tag als Wirtin der Cinebar – der letzte von mehr als 8000, denn Urlaub und Ruhetage kannte Heidi Rahmel in dieser Zeit kaum.

