Der Heimatverein Diessen löst sein Archiv auf

Plus Der Heimatverein Diessen sammelt viele Jahre Exponate für die Eröffnung eines Museums. Der Weg dorthin ist aber steinig. Der Vorstand des Vereins trifft jetzt eine Entscheidung.

Vor nahezu 100 Jahren fasste der Vorstand des Heimatvereins Diessen den ehrgeizigen Plan, im vereinseigenen Taubenturm ein Heimatmuseum einzurichten. Für kurze Zeit wurde dieses ein Stück weit Realität, dann aber zum Albtraum. Nun wurde eine Entscheidung getroffen.