Heiraten im Studio Rose in Schondorf ist bald vorbei

Plus Im Studio Rose in Schondorf sollen bald keine Hochzeiten mehr stattfinden. Aber es gibt eine Alternative.

Bislang können sich Hochzeitspaare in Schondorf im Studio Rose trauen lassen. Das soll aber absehbar nicht mehr angeboten werden. Die Gründe dafür nannte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.