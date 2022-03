Heizen mit Holz: In Zukunft wichtiger denn je?

Plus Gas und Öl werden durch die jüngsten geopolitischen Entwicklungen teuer und knapp. Auch im Landkreis Weilheim-Schongau geht der Trend immer mehr zur Holzheizung.

Seit der sogenannten Ölkrise 1973 sind neue Techniken zur Nutzung von Holz entwickelt worden. In Bad Kohlgrub etwa wurde ein Holzvergaserkraftwerk gebaut, dessen Abwärme einen Weiler beheizt. In Untereglfing hat eine Genossenschaft eine Dorfheizung gebaut, die nicht nur fast das ganze Unterdorf, sondern auch noch einen großen Produktionsbetrieb mit Wärme beliefert.