Herausfordernde Starboot-Regatta vor Herrsching

Der Herrschinger Segel-Club lädt nach zwei Jahren Pause wieder zum Wettkampf. Den teilnehmenden Teams machen die Wetterbedingungen teils schwer zu schaffen.

Bei der ersten Oktoberfestregatta um den „Konsul van Kempen Erinnerungspreis“, ein Modell eines Starboots aus Silber, nach zweijähriger Zwangspause war einiges anders, als in den 60 Jahren zuvor.

So freute sich das Team um Wettfahrtleiter Klaus Pittrich über eine im Vergleich zu den zuvor stattgefundenen Regatten in der Region beachtliche Zahl von 28 Meldungen. Im Rückblick zu den Vorjahren jedoch ein überschaubares Feld. Aufgrund des sehr herbstlichen und für die Traditionsregatta ungewöhnlich schlechten Wetters mit einstelligen Temperaturen und starkem Wind traten am Freitag nur 17 Starboote an.

Nur 17 Boote am Start

Neben dem Wetter drückte sicherlich auch die zeitgleich stattfindende Weltmeisterschaft vor Marblehead auf die Teilnehmerzahl, „sodass vor allem viele der ambitionierten Teams in diesem Jahr nicht den Weg an den Ammersee fanden“, heißt es in der Pressemitteilung zur Regatta.

Schon der erste Start am Freitag habe wegen eines massiven Regenschauers mit Windböen über 26 Knoten zunächst verschoben werden müssen.

Die anschließenden Läufe gewann jeweils ein Team vom Attersee: Alexander Wiesinger mit Adi Lüzlbauer im ersten und Justin Kurz mit Clemens Becker im zweiten Lauf, alle vom UYC Attersee.

Am Samstag hatte der Wind nochmals zugelegt, nach kurzer Bedenkzeit ließ Klaus Pittrich auslaufen. In den folgenden vier Rennen bei Windstärke 5 bis 6 zeigten Wiesinger/Lüzlbauer die mit Abstand konstanteste Leistung (1, (8), 1, 4, 1, 1) und siegten vor Ludger Hüttermann mit Jesper Spehr vom SCA Segelclub Eckenförde (2, 2, 3, 1, 4, (5)) und Uwe Barth mit Steffen Rutz vom Yacht-Club Radolfzell (3, 4, 2, 2, 2, (10)).

Bester Segler aus dem Fünf-Seenland wurde Axel Hampe mit Jonas Nissen vom Deutschen Touring Yacht Club auf Platz 6, bestes Team vom Herrschinger Segel-Club Manfred Belgard mit Bastian Fischer auf Platz 11.

Die Andechser Flotte und der Herrschinger Segel-Club wollen die Regatta auch nächstes Jahr wieder stattfinden lassen. (AK)