Herbstlich buntes Programm in der Dießener Bücherei

Das Ferienprogramm in der Dießener Albert-Teuto-Bücherei kann sich sehen lassen. Es kommt herbstlich-bunt und abwechslungsreich daher.

Schluss mit dem Novembergrau, die Albert-Teuto-Bücherei bietet einen herbst-bunten Veranstaltungsreigen! Im Rahmen des Ferienprogramms heißt's am 3. November: Vorhang auf zu einer schnittigen Theaterbastelaktion rund um eine clevere Kartoffel! Und tags darauf schlägt die traditionelle monatliche Märchenstunde wieder magische Töne an.

Ein erster Weihnachtszauber schimmert bis 14. November durch den Novembernebel: Bis zu diesem Tag nämlich läuft die humedica-Aktion, bei der auch heuer wieder bunte Päckchen für bedürftige Kinder und Jugendliche geschnürt werden können. Als weiteren Lichtblick im Herbstnebel gibt’s am schulfreien Buß- und Bettag, 16. November, eine schmissige Tanz-Theater-Werkstatt für Kinder ab 7 Jahren.

Krimilesung mit Inga Persson im Traidcasten

Achtung, eine gehörige Portion Grusel stiehlt sich bei der Krimilesung am 17. November in den Traidtcasten: Hier nämlich bringt die Dießener Autorin Inga Persson so manchen Bösewicht um die Ecke und zur Strecke. Aufatmen am Folgetag: Da zaubert die Bücherei im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags drei schimmernde Sternstunden: für Jung und Alt gibt’s um 15 und um 16 Uhr zwei Lesungen, und ab 17 Uhr können sich alle kleinen und großen Bücherwürmer funkelnde Sternschnuppen vom siebten Lesehimmel holen.

Zum schwungvollen Ausklang des Herbstreigens braust am 26. November dann das stürmische MusiKabarett Alpenkamasutra von Moses Wolff und Christoph Theussl durch den Traidtcasten.

Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen auf der Homepage der Albert-Teuto-Bücherei Dießen, Anmeldung unter 08807/2140610 oder per E-Mail an buecherei-diessen@t-online.de. (AK)

