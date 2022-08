Ammersee

vor 21 Min.

Herrsching: Mann beim Schlafen auf der Parkbank bestohlen

Ein auf einer Parkbank schlafender Mann in Herrsching ist bestohlen worden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag legt sich ein Münchner an der Seepromenade in Herrsching zum Schlafen nieder. Ihm wird sein Handy, Schmuck und jede Menge Bargeld gestohlen.

