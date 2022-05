Herrsching: Hund attackiert Junghund und beißt Hundehalterin

Eine Frau ist mit ihrem Junghund in Herrsching unterwegs. Ein anderer Hund attackiert die beiden und beißt zu. Dessen Halterin entfernt sich daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagvormittag war eine 46-jährige Frau mit ihrem vier Monate alten Dackelmischling in Herrsching auf dem Fußweg, der parallel zum Heinrichweg in Richtung Pilsensee verläuft, unterwegs. Laut Polizeibericht kam eine andere Hundehalterin über die Wiese mit einem deutlich größeren und älteren Hund entgegen, der nicht angeleint war. Dieser griff den angeleinten Junghund an. Bei dem Vorfall hat der Hund auch die Halterin des Dackelmischlings attackiert und in die linke Hand gebissen. Dessen Hundehalterin entfernte sich daraufhin, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Strafanzeige gegen Hundehalterin: Herrschinger Polizei sucht Zeugen

Nachdem die verletzte Hundehalterin ihre Wunde im Krankenhaus versorgen ließ, erstattete sie bei der Polizei in Herrsching Strafanzeige gegen die andere Frau. Der bissige Hund hatte graues Fell und war etwa hüfthoch. Die bislang unbekannte Hundeführerin ist etwa Mitte 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat blondes, schulterlanges Haare und war am Samstagvormittag mit einer blauen Regenjacke und Jeans bekleidet.

Lesen Sie dazu auch