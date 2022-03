Herrschinger Handballer sind "Sterne des Sports"

Die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg übergibt dem TSV Herrsching einen VW-Bus als Hauptpreis. Bei der ersten Fahrt werden Spenden für die Ukraine transportiert.

Bei den Sternen des Sports konnten Sportvereine aus den Landkreisen Starnberg, Landsberg und Weilheim-Schongau einen VW Bus im Wert von rund 40.000 Euro gewinnen. Die Freude beim TSV Herrsching war groß, als Cyrus Ahari und Dominic Pölt von der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG mit dem Hauptgewinn vorfuhren.

Laut Pressemitteilung sichtete die Jury über 20 Bewerbungen im vergangenen Jahr. Mit ihrem ganzheitlichen Jugendkonzept hat die Handballabteilung des TSV Herrsching überzeugt und den großen Stern des Sports in Bronze und somit den VW Bus gewonnen. „Wir fühlen uns einer fundierten, nachhaltigen und konzeptionellen Jugendarbeit verpflichtet und bieten unseren Mitgliedern eine Vielzahl an unterschiedlichen Aktionen“, so Christina Reich, Handballabteilungsleiterin des TSV Herrsching.

Kinder frühzeitig für den Sport begeistern

Um Kinder frühzeitig für den Sport zu begeistern, organisieren die Handballerinnen und Handballer etwa den „Grundschulaktionstag“ oder den „SchulhandballCup“. Auch in den umliegenden Kindergärten wurden „Zwergerl-Handballstunden“ angeboten. Ein besonderes Highlight ist neben den vielen Turnieren, die gemeinsam besucht werden, die alljährliche Jugendfahrt. Besonders ist auch das Schiedsrichternachwuchs- und Trainernachwuchsprojekt des Vereins. Viele Spielerinnen und Spieler der eigenen Jugend sind zugleich als Schiedsrichter und Trainer tätig.

Bei diesem großartigen Miteinander war es auch nicht verwunderlich, dass am Tag der Busübergabe insgesamt 27 Handballerinnen und Handballer in den blauen Vereinsfarben vor der VR Bank Herrsching erschienen sind, um ihren neuen Mannschaftsbus entgegenzunehmen.

Fahrten zu Turnieren sind jetzt einfacher zu bewältigen

Christina Reich, Handballabteilungsleiterin des TSV Herrsching kann nicht glauben, dass dem Verein nun ein eigener Bus zur Verfügung steht. Die oft weiten Fahrten zu Spielen oder Turnieren können nun besser bewerkstelligt werden.

Tina Reich berichtet zudem, für welche Fahrt der Bus als Erstes im Einsatz war: Die Handballerinnen und Handballer veranstalteten am Sonntag eine große Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge in der Nikolaushalle in Herrsching. „Wir haben im Rahmen unseres Heimspieltages Sach- und Geldspenden für Kriegsgebiete in der Ukraine und die Fischstatt in Herrsching gesammelt. Die erste Fahrt unseres neuen VW-Busses wird der Transport der Sachspenden sein“, sagt Tina Reich stolz.