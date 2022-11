Herrschinger Polizei klärt über Einbruchskriminalität auf

Mit einer Präventionskampagne bekämpft die Herrschinger Polizei die Wohnungseinbruchskriminalität. Auch Fragen zum "Enkeltrick" werden beantwortet.

Zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität führt die Polizeiinspektion Herrsching mit starken Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Dachau am Mittwoch (3. November) in allen Gemeinden des Dienstbereichs (Herrsching, Inning, Seefeld, Wörthsee, Andechs und Weßling) Präventionsmaßnahmen durch, verteilt Flyer und spricht die Bevölkerung zu diesem Thema aktiv an.

Auch Fragen zu Schockanrufen werden beantwortet

Natürlich werden bei dieser Aktion laut Pressemitteilung auch Fragen zu aktuellen Phänomenen wie Callcenter-Betrug, beispielsweise durch Schockanrufe, oder den sogenannten Enkeltrick beantwortet.

Zu Beginn der Präventionsmaßnahme in Herrsching, um 16.30 Uhr, wird beim Rathaus neben der Dienststellenleitung voraussichtlich auch ein Vertreter des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord aus Ingolstadt anwesend sein. (AK)