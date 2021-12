Herzerweichend bis nostalgisch: Dießener geben Buch- und Filmtipps

Plus Für die Zeit zwischen den Jahren empfehlen Kinobetreiberin Doris Apell-Kölmel und Buchhändlerin Ulrike Kreutzer Filme und Romane.

Wie kann man im meist monotonen Corona-Alltag auf andere Gedanken kommen? Bücher und Filme sind in der Pandemie ja besonders gefragt. Viele haben zu Weihnachten Gutscheine geschenkt bekommen. Doris Apell-Kölmel von der Kinowelt am Ammersee und Ulrike Kreutzer von der Dießener Buchhandlung Colibri geben Film- und Buchtipps für die Zeit zwischen den Jahren.