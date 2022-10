Ammersee

13:04 Uhr

Hinterm „Lidlbräu“ in Dießen kann jetzt gebaut werden

Dort, wo noch 2017 ein Stadel über dem einstigen Bierkeller des "Lidl-Bräu" in der Herrenstraße in Dießen stand, kann jetzt eine Doppelhaushälfte errichtet werden.

Plus Nach langem Hin und Her gibt es grünes Licht für einen Neubau beim früheren "Lidl-Bräu" in der Herrenstraße in Dießen. Es wird kleiner als zunächst geplant gebaut.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Ein Grundstück in der Dießener Ortsmitte, über dessen Zukunft einige Jahre diskutiert wurde, kann voraussichtlich in Kürze bebaut werden. In seiner jüngsten Sitzung erteilte der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats sein Einvernehmen zum Bau einer Doppelhaushälfte mit Garage und Carport an der Herrenstraße 4b, dem Gelände des einstigen "Lidl-Bräu".

