Ammersee

06:53 Uhr

Holzhausen: Erinnerung an die Blumenmalerin vom Ammersee

Plus Anna Sophie Gasteiger liebt es Blumen zu malen und verbringt mit ihrem Mann Mathias viel Zeit in der Gasteiger-Villa in Holzhausen am Ammersee. Heute ist ihr 145. Geburtstag.

Von Regina M. Fischer

Anna Sophie Gasteiger, die besonders als Blumenmalerin Bekanntheit erlangte, wurde am 26. Februar 1877, also vor 145 Jahren in Lübeck geboren. Zu ihrem Geburtstag erinnert der Ammersee Kurier an sie:

