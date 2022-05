Hubert von Goisern kommt zu einem Konzert nach Dießen

Beim sommerlichen Festival „Pfaffenwinkel Live“ werden im Oberland viele Stars erwartet. In Dießen gastiert der österreichische Ausnahmemusiker Hubert von Goisern.

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause läuft das Konzert- und Veranstaltungsgeschäft wieder voll an – und im Raum Weilheim kündigen sich etliche künstlerische Größen an: Beim Festival „Pfaffenwinkel Live“ geben sich nicht nur in Bayern populäre Musiker und Schauspieler die Klinke in die Hand, sondern auch Weltstars. Einer tritt dabei auch am Ammersee auf: Der österreichische Ausnahmemusiker Hubert von Goisern kommt am Samstag, 27. August, zu einem Open-Air-Konzert aufs MTV-Gelände nach Dießen.

Hubert Achleitner alias Hubert von Goisern gilt als einer der wichtigsten Vertreter der „Neuen Volksmusik“. Über ihn muss man im österreichisch-bayerischen Raum nicht viel Worte verlieren. Mit den „Original Alpinkatzen“ prägte er den musikalischen Stil einer ganzen Generation bis zur Auflösung der Band 1994. Danach verabschiedete sich Hubert von Goisern eine Zeit lang von der Live-Bühne, trat aber ab und an als Schauspieler in Erscheinung.

Die erste Tournee von Hubert von Goisern seit sechs Jahren

Die 1999 erschienene CD „Fön“ war die erste einer Reihe von Veröffentlichungen, in denen sich Hubert von Goisern intensiv mit der Musik seiner Heimat und der ganzen Welt auseinandersetzte. Die Produktionen „Trad“ und „Trad II“ interpretierten österreichische Volkslieder neu. Mit „Brenna tuats guat“ gelang Hubert von Goisern ein Nummer-eins-Hit in Deutschland und Österreich – der erste in der Karriere des inzwischen 69-Jährigen. Das ist inzwischen auch schon wieder elf Jahre her. Mehrfach komponierte er auch Musik für Filme von Joseph Vilsmaier („Schlafes Bruder“ und „Österreich: Oben und unten“). 2020 folgte mit dem Roman „Flüchtig“ sein literarisches Debüt.

Im September 2020 erschien das bislang letzte Studio-Album „Zeiten & Zeichen“. Damit geht Hubert von Goisern nun nach sechs Jahren Pause wieder auf Tournee und kommt dabei auch nach Dießen.

Eine Queen-Coverband spielt einen Abend vor Hubert von Goisern in Dießen

Quasi die Vorband von Hubert von Goisern werden „God Save The Queen“ sein, eine Queen-Coverband, die am Freitag, 26. August, auf dem MTV-Gelände auftreten wird. Sie spult nicht nur die Queen-Klassiker ab, sondern will auch die extravagante Performance von Freddie Mercury und seiner Band auf die Bühne zurückbringen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Was gibt es sonst noch bei „Pfaffenwinkel Live“? Ganz vorne im Programm stehen Konzerte zweier Weltstars. Jonas Kaufmann singt am 28. Juli im Maierhof im Kloster Benediktbeuern, Rolando Villazón am 11. September in der Wieskirche. Am 23. Juli gastiert der Liedermacher und Schauspieler Michael Fitz im Weilheimer Stadttheater, eine Woche später liest dort die Schauspielerin Senta Berger Texte von Alfred Polgar. Im Pöckinger Sportpark spielt am 16. Juli die Band Haindling aus Niederbayern. (ak)

Karten und weitere Informationen zu dem Festival, das von Juli bis September dauert, gibt es auf pfaffenwinkel-live.de.