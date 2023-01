Hubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall in Pähl

Ein Motorradfahrer tätigt eine Vollbremsung, doch es ist bereits zu spät. Der Rettungshubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin aus Pähl befuhr am Samstag, 14. Januar, gegen 12.20 Uhr, die Staatsstraße 2056 in Fahrtrichtung Weilheim. Anschließend wollte die Pählerin nach links in Richtung Eichhof abbiegen und musste jedoch aufgrund Gegenverkehres verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Weilheimer mit seinem Kraftrad zu spät. Um einen Zusammenstoß mit dem stehenden Fahrzeug zu verhindern, tätigte er eine Vollbremsung, wodurch er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Der Kradfahrer wurde mittelschwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Am Motorrad sei ein Sachschaden von ca. 2500 Euro entstanden, teilt die PI Weilheim mit. (AZ)