Hundehalter machen in Raisting Probleme

Plus Hundekot, der auf den Wiesen zurückbleibt, gefährdet Rinder, egal ob unverpackt oder im Plastikbeutel. Im Raistinger Gemeinderat kommt ein altbekanntes Thema wieder zur Sprache. Eine Lösung zu finden ist nicht einfach.

Hunde und deren Halter standen gar nicht auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Raistinger Gemeinderats, dennoch bildeten sie einen der beiden Schwerpunkte der Diskussion. Auf den Hund gekommen sind die Gemeinderatsmitglieder unter dem Punkt „Informationen“, der das Sammelbecken für alles ist, was es noch zu besprechen gibt, ohne dass ein formeller Beschluss gefasst werden muss.