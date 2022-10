Ideen für Schondorf: Vom Fair-O-mat bis zum Pizzakarton-Abfalleimer

Plus Zum vierten Mal gehen die „Ideen für Schondorf“ an den Start. Es geht um Vorschläge, wie man das Dorfleben attraktiver und vielfältiger gestalten kann.

Zum vierten Mal gehen die „Ideen für Schondorf“ an den Start. Bei dem aus dem BürgerBudget entstandenen Projekt geht es um Vorschläge von Bürgern, wie man das Dorfleben attraktiver und vielfältiger gestalten kann. Für die Umsetzung stellt der Gemeinderat im Haushalt 10.000 Euro ein.