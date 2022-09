Ilse Aigner besucht "Marita Beissel Haus" in Wielenbach

Plus Das "Marita Beissel Haus" der Johanniter in Wielenbach wird im Oktober eröffnet. Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat sich vorab ein Bild von der Einrichtung gemacht.

Es hat länger gedauert als geplant. Vor sechs Jahren wurde im Wielenbach der Bau von Wohnungen für Mütter und ihre Kinder beschlossen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind. Mit der ursprünglich geplanten Umsetzung des Vorhabens in zwei Jahren wurde es allerdings nichts. Drei Probleme gab es, wie die Besucher des "Marita Beissel Hauses", das im Oktober eröffnet werden soll, bei der Begehung durch die Landtagspräsidentin Ilse Aigner anlässlich der bevorstehenden Eröffnung von Stefan Friederich von der "Gräflich Beissel'schen Stiftung Gut Raucherberg" erfuhren.