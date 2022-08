Im Dießener Marienmünster sitzt das Jesuskind bei der falschen Maria

Plus Erstmals seit 2019 wird das Patrozinium des Dießener Marienmünsters wieder groß gefeiert. Dann werden auch die drei Marien gezeigt. Dabei stimmt jedoch etwas nicht, erklärt der Kunsthistoriker Dr. Thomas Raff.

Am 15. August, dem Fest Mariä Himmelfahrt, zugleich Patrozinium des Dießener Marienmünsters, werden wieder die drei Marienstatuen aus dem Glasschrein in der Vorhalle der Kirche entnommen und von Mitgliedern des Heimat- und Trachtenvereins zu Beginn des Festgottesdienstes durch die Kirche getragen und im Presbyterium aufgestellt.