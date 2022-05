Im "Drei Rosen" im Dießen: Zwölf Veranstaltungen im Jahr

Was tun mit dem leer stehenden ehemaligen Gasthof? Jetzt gibt es eine Leitlinie, was im „Drei Rosen“ in Dießen bis auf Weiteres möglich ist.

Das Grundstück des ehemaligen Gasthofs Drei Rosen an der Dießener Schützenstraße soll irgendwann, so der Plan des Marktes Dießen, für Wohnbebauung genutzt werden. Wann und in welcher Form dieses Vorhaben umgesetzt wird, ist allerdings noch offen. Bis dahin, so eine Vereinbarung zwischen dem Landratsamt und der Kommune, können in dem früheren Wirtshaus mit Gastraum, Saal und Bühne pro Jahr zehn bis zwölf kulturelle Veranstaltungen stattfinden.

Private Veranstaltungen sind nicht gestattet, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich entschieden. Eine Anfrage für eine private Tauffeier, die somit abgelehnt wurde, war dem Gremium zur aktuellen Sitzung bereits vorgelegen.

Der Jugendbeirat will am 29. Mai eine Party im "Drei Rosen" feiern

Die erste Veranstaltung im Drei Rosen möchte nun der Dießener Jugendbeirat mit einer Party am 29. Mai starten. Welche Veranstaltungen in das Konzept der Gemeinde passen, wird zukünftig Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in Rücksprache mit den drei Kulturreferenten Miriam Anton (Grüne), Michael Lutzeier (Die Partei) und Johann Rieß (Freie Wähler) entscheiden. Von den Nutzern der Räumlichkeiten ist pro Nutzungstag eine Nebenkostenpauschale von 50 Euro zu erstatten, so der Gemeinderatsbeschluss. Außerdem, so eine weitere Auflage, sind die benötigten Wasserabnahmestellen in dem Gebäude von den Veranstaltern auf eigene Kosten mit Legionellen-Filtern auszustatten.

