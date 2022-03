Im Uttinger Bahnhof gibt es Kunst statt Fahrkarten und Gepäck

Plus Mit einer Ausstellung des Holzhausener Künstlers Wenzel Ziersch wird der ehemalige Warteraum des Uttinger Bahnhofs zu neuem Leben erweckt. Als Nächstes folgt ein Konzert im neuen Kulturforum.

Das Kulturforum (Kufo) Utting hat den ehemaligen Warteraum im Bahnhof in Utting aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Das miefige Ambiente von Gepäckausgabe und Fahrkartenschalter ist nun dem Flair von Kunst und Kultur gewichen. Den Start von Kufo am Bahnhof macht der Holzhausener Künstler Wenzel Ziersch mit einer Ausstellung, die noch bis 3. April zu sehen ist.