Im Weilheimer Popup-Laden gibt es wieder etwas Neues

Im Mai findet sich in der ehemaligen Buchhandlung Stöppel in Weilheim die "Kommode" mit Kreiden und vielen schönen Dingen fürs Zuhause.

Im Mai macht der Pop-Up-Shop der Weilheimer „Kommode“ von Iris Menker den Zwischenraum etwas bunter. Seit diesem Frühling bietet die neue Geschäftsform „Kommode“ an neuer Adresse (zuvor „Kommod“ in der Pöltnerstraße 23) in der Weilheimer Innenstadt (Herzog-Albrecht-Platz 13) folgende „Schubladen“ an: Lädchen, Onlineshop und Workshops (Kreidefarben).

Seit 2. Mai gibt es auf der Pop-up-Fläche im Zwischenraum das komplette Sortiment der „Kommode“ zu sehen und zu kaufen: „Schönes & Nützliches für Dich & Dein Zuhause“. Dazu zählen Papeterie, Dekoration, Homeware, Kreatives, aufbereiteten (Klein-)Möbel und die englischen Annie-Sloan-Kreidefarben für Möbel.

Der Zwischenraum ist ein Zwischennutzungsprojekt der Standortförderung in der ehemaligen Buchhandlung Stöppel, gefördert durch den Sonderfonds „Innenstädte beleben“. Das Kunstforum, der Verein Lichtkunst Weilheim und das Museum bespielen den Raum mit wie Ausstellungen, Museumssprechstunde oder Veranstaltungen.

Foto: Iris Menker

Zudem gibt es eine Pop-up-Fläche, die die Standortförderung Weilheim an Interessierte aus der Region vermietet. Der Gedanke dahinter ist, dass aus dem „Experiment“ vielleicht eine neue Unternehmung entstehen könnte.

Das "Zwischenraum"-Projekt läuft bis zum Jahresende

Das Angebot im Zwischenraum ist im ständigen Wechsel, sodass es immer einen guten Grund gibt, dort vorbei zu schauen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Das Projekt „Zwischenraum“ ist zunächst begrenzt bis Jahresende.

Wer ein Produkt oder eine Geschäftsidee in Weilheim testen will, kann sich an die Standortförderung, E-Mail jutta.liebmann@weilheim.de, wenden. (ak)