In Dießen findet wieder der Advent der Lichter statt

Wie im vergangenen Jahr gibt es in Kirchen und Kapellen wieder Musik und Besinnliches. An einem Abend können mehrere Stationen besucht werden.

Wer hätte gedacht, dass die Pfarreiengemeinschaft Dießen in diesem Jahr zum dritten Advent noch einmal einen coronageprägten „Advent der Lichter“ veranstalten würde. Das Veranstaltungsformat, das im vergangenen Jahr trotz der Corona-Beschränkungen zumindest etwas vorweihnachtliche Atmosphäre zaubern sollte, wird es auch in diesem Jahr wieder geben, informiert die Pfarreiengemeinschaft.

Die Veranstaltung funktioniert ein wenig so wie Musikabende, an denen man von Lokal zu Lokal zieht, um verschiedene Musikdarbietungen zu hören – nur dass es in Kirchen und Kapellen stattfindet. Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher adventliche Weisen und schöne besinnliche Texte. Und die Gottesdiensträume laden bei Kerzenschein auch zum Innehalten und Gebet ein. Das Programm im Einzelnen:

18 bis 19 Uhr Vorabendmesse zum dritten Adventssonntag im Marienmünster.

Adventliche Musik und besinnliche Texte von 18 bis 18.20, 18.30 bis 18.50, 19 bis 19.20 und 19.30 bis 20 Uhr in St. Johann.

Zuerst wurde die Veranstaltung in der Kirche wegen Krankheit abgesagt, jetzt springt für die musikalische Gestaltung der St. Georgener Viergsang ein, dazu werden adventliche Texte vorgetragen (Zeiten wie in St. Johann).

Alphornbläser musizieren vor der Leonhardikapelle (Zeiten wie in St. Johann).

Adventliche Musik und besinnliche Texte in St. Alban (Zeiten wie in St. Johann).

18 bis 18.45 Uhr adventliche Musik und besinnliche Texte in Riederau.

19 Uhr Rorategottesdienst zum dritten Advent mit Stubenmusik in Dettenhofen.

18 bis 18.40 Uhr und 19.15 bis 20 Uhr adventliche Musik und besinnliche Texte in Obermühlhausen (Anmeldung bei Irmgard Berghofer, Telefon 08196/930871).

Diese Corona-Schutzmaßnahmen gelten beim Advent der Lichter

Alle Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen (FFP2-Maske, 1,5 Meter Abstand, Händedesinfektion) finden bei den Veranstaltungen Beachtung, versichert die Pfarreiengemeinschaft, außerdem wird empfohlen, zur „eigenen Gewissheit und zum Schutz aller Anwesenden“ daheim noch einen Covid-19-Schnelltest vorzunehmen. (ak)