In Dießen gestohlener Hund ist zurück bei seiner Besitzerin

Nach einem Hinweis findet eine Dießenerin ihren gestohlenen Rassehund bei der Diebin wieder. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall.

Der am Montag in Dießen "entwendete" Hund ist wieder bei seinem Frauchen. Die Besitzerin hatte aus dem privaten Umfeld einen Hinweis auf die Täterin bekommen. Sie suchte sie daraufhin auf und bekam den Hund wieder. Die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen die Frau, die einen etwas verwirrten Eindruck hinterließ, werden der Staatsanwaltschaft vorgelegt, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Dießen am Mittwoch, 30. November.

Hund wird in Dießen vor Supermarkt gestohlen

Am Montagvormittag, 28. November, hatte die Täterin vor einem Supermarkt an der Fritz-Winter-Straße in Dießen gegen 11.40 Uhr den Rassehund gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 45-jährige Frau ihren weißen Bolonka Zwetna vor dem Eingang festgemacht. Als sie wieder aus dem Geschäft zurückkam, war das Tier weg. Zwei Zeuginnen war laut Polizei eine ältere Frau mit dem Hund entgegengekommen. Die Frau sei rund 60 Jahre alt mit langem, grauem Haar und habe ein Stirnband getragen. (AK)