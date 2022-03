Ammersee

In Dießen kann man jetzt "Fallgewichtsnussknacker" kaufen

Philipp Hinderer und Ina Woelk eröffnen am Samstag, 2. April ihren Design Store „res anima“ in der Prinz-Ludwig-Straße 16 in Dießen.

Plus In der Dießener Prinz-Ludwig-Straße öffnet am Samstag erstmals ein neuer Design-Store seine Türen. Dort gibt es so spannende Dinge wie den Fallgewichtsnussknacker „Rumms“.

Von Uschi Nagl

Design bleibt das kreative Thema in der Prinz-Ludwig-Straße 16. Vor nicht allzu langer Zeit entwarf, präsentierte und verkaufte die Textildesignerin Christiane Graf ihre bestrickenden Kollektionen im „Nova Moda“. Dinge, die eine Seele haben, soll es dort weiterhin geben. Das neue Design-Fachgeschäft heißt ab sofort „res anima“, die neuen Macher sind das Designer-Paar Ina Woelk (38) und Phillipp Hinderer (39).

