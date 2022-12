In Dießen sind wieder die Perchten unterwegs

Zwischen Lech und Ammersee etabliert sich ein alpenländisches Brauchtum: In Dießen nehmen es die Perchten wieder mit dem Schlechten in der Welt auf.

Wenn die Zeit am dunkelsten ist, kann es sein, dass man in Dießen nicht nur dem Nikolaus und dem Krampus begegnet, seit ein paar Jahren sorgen auch Perchten für Spektakel in der vermeintlich "staden Zeit". Auch am vergangenen Wochenende gingen die wilden Gestalten wieder gegen das Schlechte in Gestalt einer Hexe an - zum ersten Mal mit heimischen "Personal" des neuen "Lechroaner Pass".

Diesen "Lechraoner Pass" hat nun Mathias Perthaler etabliert. Perthaler stammt aus der Kufsteiner Gegend, eine der Hochburgen des Perchten-Brauchtums. Mit seinem "Bleiboch Pass" aus seiner Heimat kam er 2016 zum ersten Mal nach Dießen. Inzwischen hat Perthaler, der mit der Schwester der Dießener Bürgermeisterin Sandra Perzul verheiratet und in Rott lebt, auch zwischen Lech und Ammersee Mitstreiter gefunden. Zweimal traten sie am vorvergangenen Wochenende in Rott auf und am vergangenen Wochenende in Dießen erst bei Thomas Hackl (der Gemeinderat gehört auch zum Lechraoner Pass) und dann beim Strandhotel.

Was hinter dem Perchten-Brauchtum steckt

Das Perchten-Brauchtum versinnbildlicht den Kampf von Gut und Böse, Winter und Sommer, dem Dunkel und dem Licht. Im Wort "Perchten" steckt das mittelhochdeutsche Wort "bercht", was so viel wie "strahlend" oder "hell" bedeutet. Beim "Lechroaner Pass" nehmen es zwei Fellteufel, ein Glockinger und fünf Tamperer mit einer Hexe auf, die sie einkreisen und die sie mit Feuer, furchterregenden Gewändern aus Fellen und Maisblätter-"Bratschen" sowie hölzernen Masken und langen Hörnern (diese Ausstattung kann bis zu zwei Zentner schwer werden) und viel Lärm von Glocken und Schlägern auf Kanistern angehen, was zu einer wilden Feuershow gerät.

Perchten Viel Publikum hatte sich beim Dießener Strandhotel zum Perchten-Spektakel eingefunden. Foto: Sandra Perzul

Die Perchten sind in seiner Heimat im Tiroler Unterland übrigens ziemlich zeitgleich mit Nikolaus und Krampus unterwegs. An diese Regel hält sich auch der Lechroaner Pass: Der Perchten-Spuk ist also jetzt wieder für ein Jahr vorbei - nicht dass noch jemand die Perchten mit dem Fasching in Zusammenhang bringt, wie Mathias Perthaler anmerkt.

Lesen Sie dazu auch