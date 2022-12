In Dießen wechseln persönliche Dinge von Carl Orff den Besitzer

Instrumentenkoffer, Keramik, Steingut – beim Flohmarkt im ehemaligen Wohn- und Arbeitshaus des berühmten Dießener Komponisten Carl Off wechselt so manches einzigartige Utensil den Besitzer.

Ab 1955 bis zu seinem Tod 1982 lebte der Komponist Carl Orff in Dießen. Wo sein Wohn- und Arbeitshaus steht, im Ziegelstadel 1, soll im Frühjahr ein Museum entstehen. Um Einnahmen dafür zu generieren und auch um das Haus von den Gegenständen zu entrümpeln, die nicht ausgestellt werden sollen, veranstaltete die Carl-Orff-Stiftung einen Flohmarkt in der Pergola auf dem großzügigen Grundstück.

Eis, Schnee und klirrende Kälte konnten die Orff-Verehrer, Schnäppchenjäger und Liebhaber schöner Dinge nicht abhalten, sich auf den Weg zum Ziegelstadel zu machen. Während die Sonne die Schneekristalle zum Glitzern brachte und der ehemalige Dießener Bürgermeister Herbert Kirsch heißen Glühwein ausschenkte, herrschte in der Pergola dichtes Gedränge. Die Tische mit den Gegenständen aus dem Haushalt Orffs leerten sich zusehends, sodass jeder, der etwas ergattern wollte, gut beraten war, gleich zu Beginn um 12 Uhr am Samstag mit dem Stöbern zu beginnen.

Bei manchem Gegenstand war Fantasie gefragt

Und was es da nicht alles zu bestaunen gab: Hölzerne Instrumentenkoffer mit den Initialen Orffs, Truhen und Reisekoffer, ebenfalls aus Holz, viel Keramik und Steingutwaren, aber auch Utensilien mit japanischem Flair, darunter rätselhafte, bei denen niemand wusste, wozu sie zu gebrauchen waren. Während manche Dinge ganz klar Carl Orff zugeordnet werden konnten und seine Geschichte weitererzählen – wie seine Pfeifen, die überall im Haus herumlagen –, galt es also, zu anderen Dingen eigene Fantasiegeschichten zu erfinden. Alles, was Sammlerherzen höherschlagen lässt, war zu sehen.

Vera von Wolffersdorff aus Dießen beim Durchstöbern der Tischdecken und Stoffe aus dem Orffschen Haushalt. Foto: Dagmar Kübler

Alltagsgegenstände wie mit Stoff bezogene Näh- und Knopfkästchen – ob des Komponisten Hände darin wohl je gewühlt haben, um einen passenden Knopf für sein Jackett zu finden? Oder ein Mini-Fernglas – ob Carl Orff damit wohl die Vögel in seinem Garten beobachtet hat? Fragen über Fragen, die sich auch bezüglich der Rikscha auftun, die zum Verkauf stand – ob er wohl je damit in Dießen unterwegs war?

Ein Autogramm von Carl Orff geht an eine echte Orffianerin

Schränke, die auf dem Dachboden standen, Bettgestell und Nachtkästchen sowie prunkvolle Bilderrahmen säumten die Wand der Pergola, dazwischen eine lange, schmale Bahn aus Holz. Judith Janowski, Generalsekretärin der Carl-Orff-Stiftung, kennt die Geschichte dazu: „Diese Kegelbahn wurde am Tisch befestigt. Die Kugeln wurden mit der Pistole geschossen“, erklärt sie und zeigt Kegel und Pistole, die in einem Korb liegen. Und noch einmal geht es ums Spielen: Bocciakugeln in einer Holzkiste warten auf neue Besitzer. „Das erste Stück, das wir verkauft haben, war ein Autogramm von Carl Orff“, erzählt Janowski und freut sich, dass es eine „echte Orffianerin“, eine Musikerin und Chorleiterin, erworben hat.

Sogar eine alte Rikscha stand zum Verkauf beim Flohmarkt auf dem Anwesen des berühmten Dießener Komponisten Carl Orff. Foto: Dagmar Kübler

Eine eiserne Pfanne, Bilderrahmen, Kissen und vieles mehr packt Larissa Barna aus Dießen in ihren Rucksack. „Ich liebe Dinge mit einer Geschichte dahinter“, sagt sie. Am meisten freut sie sich über die an einer Teleskopstange befestigten Straußenfedern, mit denen sie nun die hohen Decken ihrer Wohnung von Spinnweben befreien kann. Stephanie Fahs aus Dießen betrachtet lächelnd ein Bild mit opulentem Rahmen, das zwei Personen beim Lesen eines Briefs zeigt. Die „schrägen Gesichter“ werden künftig einen neuen Platz in ihrem Büro finden, erzählt sie.

Schränke und Truhen können auch jetzt noch erworben werden

Ein abgetretener Teppich, an dem noch der – immerhin Orffsche Dreck – klebt, Spinnräder, Steigbügel – ob wohl alles an den Mann gebracht werden kann? „Ich freue mich, wenn viele Stücke eine neue Heimat finden, so bleibt ein Stück Orff im Dorf“, sagt Janowski lachend. Wenngleich viele Stücke verkauft wurden, zur besonderen Freude der Stiftung gaben einige Käufer mehr als den verlangten Preis: Insbesondere die sperrigen Gegenstände wie Schränke und Truhen sind übrig geblieben.

Pfeifen von Carl Orff. Foto: Dagmar Kübler

Interessenten dafür können sich kurzfristig noch melden, so Janowski. „Wir bringen die Sachen Käufern in der näheren Umgebung auch gerne nach Hause.“