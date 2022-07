Ammersee

12.07.2022

In Dießen werden bald an weiteren Parkplätzen Gebühren fällig

Parkscheinautomaten wie hier in St. Alban werden bald auch an weiteren Plätzen in Dießen aufgestellt.

Plus In Dießen werden weitere Parkplätze kostenpflichtig. Wie die Einheimischen möglichst geschont und Gäste zur Kasse gebeten werden sollen.

Von Gerald Modlinger

In Dießen werden in naher Zukunft an weiteren Stellen Parkgebühren erhoben. Zu spüren bekommen werden dies vor allem die motorisierten Besucherinnen und Besucher der Marktgemeinde. Das in der Gemeinderatssitzung vorliegende Konzept zur Parkraumbewirtschaftung ist jedoch umstritten. Es gab fünf Gegenstimmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

