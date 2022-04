Ammersee

15:07 Uhr

In Dießen wird kurioses und seltenes versteigert

Jede Menge Kuriositäten und seltene Objekte wurden jetzt in Dießen versteigert.

Plus Knapp 1200 Euro Einnahmen kann der Dießener Heimatverein nach seiner Benefizauktion in den Seeanlagen verbuchen. Wem das eingenommene Geld zugutekommt.

Von Dagmar Kübler

Zweimal musste die Versteigerung von Kuriositäten des Dießener Heimatvereins zugunsten Medikamenten für die Ukraine verschoben werden, am Sonntag war es nun so weit. Rund 70 Besucherinnen und Besucher erlebten eine theatralisch inszenierte Auktion in den Seeanlagen.

