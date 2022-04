In Dießen wird wieder in den Mai getanzt

Nach der Coronapause lädt der Heimat- und Trachtenverein Dießen wieder zum Tanz in den Mai. Erstmals führt Tanzmeister Magnus Kaindl in seiner Rolle als Kreisheimatpfleger Regie.

Endlich ist es so weit – nach zweijähriger Coronapause lädt der Heimat- und Trachtenverein Diessen / St. Georgen zum Tanz in den Mai ein. Auch der neue Kreisheimatpfleger für Volksmusik im Landkreis Landsberg, Magnus Kaindl, freut sich, dass die beliebte Tanztradition am Ammersee-Westufer wieder stattfinden kann.

Er wird als Tanzmeister durch das Programm führen. Für den richtigen Schmiss sorgt die Kapelle Massanari, die den Tanzboden mit Musik und Tanzfolgen aus der bayerisch-schwäbischen Region bespielt.

Die Vorfreude ist groß bei den Dießener Trachtlern und Magnus Kaindl, denn der Tanz in den Mai ist nicht nur die erste öffentliche Tanzveranstaltung nach einer langen Durststrecke, sondern sie kann gleich mit zwei Premieren aufwarten. Für Kaindl ist es die erste Veranstaltung in seiner neuen Funktion als Kreisheimatpfleger, die er in Kooperation mit dem Trachtenverein Diessen gestaltet.

Namenspate war Kapellmeister in Augsburg

Neu ist auch die Tanzmusik: Während der Pandemie haben sich fünf Musiker und eine Musikerin zur Kapelle Massanari formiert. Im Tanzsaal und im Wirtshaus musizieren sie gern nah an den Menschen. Ihre reizvollen Melodien werden deshalb nach bewährter Musikantenmanier auswendig gespielt und für ihr Publikum „geschnurrt“.

Die neue Tanzkapelle Massanari spielt in Dießen zum Tanz in den Mai auf. Foto: privat

Als Pate für den Namen steht der Augsburger Kapellmeister Wendelin Massanari (1869-1928), der um die vorletzte Jahrhundertwende zahlreiche Tanzmusikstücke mit klingenden Titeln wie „In guter Laune“, „Mit Ruck und Zuck“ oder „Für schneidige Leut’“ komponierte, die von der Kapelle in frischen Arrangements zu flotten Polkas, schwungvollen Walzern oder auch gemütlichen Rheinländern einladen.

Überhaupt verspricht der Tanz in den Mai eine bunte Mischung aus traditioneller Tanzmusik aus Bayerisch-Schwaben und Oberbayern mit einfachen Volkstänzen zum Mitmachen vom Nördlinger Ries über das Aichacher Land bis in den Chiemgau. Natürlich darf auch die „Münchner Francaise“ - eine historische Quadrille-Form aus München in fünf Touren - nicht fehlen. Tanzvorkenntnisse sind wie immer nicht notwendig. Alles, was Erklärungsbedarf braucht, zeigt Tanzmeister Kaindl vor.

Zum Tanz in den Mai spielt die Kapelle Massanari am Samstag, 30. April im Traidtcasten Dießen, Klosterhof 10, Saalöffnung ist um 19.30 Uhr. Platzreservierungen sind ab sofort bei Familie Kaindl unter der Telefonnummer 08807/5499 möglich. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder vom Heimat- und Trachtenverein. (bb)