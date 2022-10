In ehemaligem Gasthof in Dießen wird wieder gerockt

Die Rockfreunde Ammersee laden zu einem Konzert in Dießen. Am Samstag spielt die der Blues-Formation „Holzscheit“.

Der ehemalige Gasthof „Drei Rosen“ im Zentrum von Dießen ist zum Abriss vorgesehen. Noch aber sind Saal und Gaststube funktionsfähig und können in Absprache mit der Marktgemeinde durch ortsansässige Vereine für kulturelle Zwecke genutzt werden.

Der Verein „Rockfreunde Ammersee“ macht davon Gebrauch und startete die Veranstaltungsreihe „Rock the Roses“ mit Live-Musik bei freiem Eintritt. Nächster Termin ist Samstag, 8. Oktober. Zu Gast ist an diesem Abend die Bluesformation „Holzscheit“. Die Band lieferte bereits im Rahmen der „Kultur am See 2022“ ein Konzert in den Seeanlagen – bei Dauerregen jedoch fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Rockfreunde geben den Dießenern nun nochmals die Möglichkeit, dieses Powerbluestrio (ergänzt durch Gastmusiker) live und wetterunabhängig zu erleben. (AK)

