Ammersee

vor 33 Min.

In Fischen gibt es Platz für Menschen aus der Ukraine

Plus In drei Wohneinheiten in dem vormals als Kinderheim genutzten Gebäude in Fischen können bis zu 40 Personen leben. Eine Verbindung zur Ukraine gibt es schon lange.

Von Alfred Schubert

Ursprünglich stand auf dem Grundstück in Fischen, zwischen Schwarzbach und Weißbach, ein Bauernhof. Dieser wurde laut Bürgermeister Werner Grünbauer abgebrochen. An gleicher Stelle wurde ein Neubau im Stil des ehemaligen Bauernhofs errichtet, der für den Betrieb eines Kinderheims ausgelegt wurde. Jetzt können dort ukrainische Flüchtlingen eine Heimat auf Zeit finden.

