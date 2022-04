Ammersee

In Greifenberg entsteht eine Herberge für die letzte Lebenszeit

Plus Irmgard Schleich hat seit Langem die Vision einer Hospizherberge für todkranke Menschen. Mit einer gemieteten Wohnung in Greifenberg kommt sie ihrem Ziel zumindest ein Stück näher.

Von Dagmar Kübler

Von der Vision zur Wirklichkeit wird dieser Tage das große Ziel des Theotinum Kinderhospiz Dießen, in einer Hospizherberge Lebens-verkürzt Erkrankten und ihren Angehörigen eine menschlich und medizinisch gut betreute letzte gemeinsame Zeit zu ermöglichen. Die Hospizherberge „Theotinum – Hospiz für Kinder und Erwachsene und Erholungsherberge für Menschen in Krisen und Trauer“, die jetzt in Greifenberg entsteht, unterscheidet sich von herkömmlichen Hospizen.

