In Herrsching wird ein einzigartiger Gin gebrannt

Aromatische Zitrusnote mit einem Hauch von Koriander, Kardamom und Galgantwurzeln: In Herrsching wird ein Ammersee-Gin nach besonderer Rezeptur hergestellt.

„Destille in Aktion“ : Unter diesem Motto öffnete der Herrschinger Getränkemarkt Fristo seine hauseigene Gin-Produktion für Besucherinnen und Besucher, um dem Brennmeister bei der Destillation des Ammersee Dry Gins über die Schulter zu blicken. „Etwa viermal im Jahr findet diese Aktionswoche unserer hauseigenen Destille in Herrsching statt“, erklärte Niederlassungsleiter Florian Schaffarczyk. „In dieser Zeit können unsere Kunden die Herstellung des Gins live miterleben und Fragen dazu stellen.“

Imposant präsentiert sich der rund 40 Quadratmeter große Showroom innerhalb des Getränkemarktes: Der Mischbehälter und der riesige Destillierapparat glänzen um die Wette, auf einem Sideboard reihen sich die verschiedenen Gewürze und Kräuter in Glasbehältern aneinander.

Ammersee-Gin mit Zitrusnote

Regelmäßig kommt Brennmeister Herrmann Bruder von der Feingeistbrennerei Fies aus dem Schwarzwald nach Herrsching, um in Handarbeit den Ammersee-Gin zu brennen. „Die Rezeptur wurde speziell für den Ammersee entwickelt. Eine individuelle Zusammensetzung von verschiedenen Gewürzen und Kräutern“, erklärt er. „Im Vordergrund sollte immer eine Wacholder-Note stehen“. Außer Wacholder stecken im Ammersee-Gin eine aromatische Zitrusnote, ein Hauch von Koriander, Kardamom, sowie leichte Noten von Engels- und Galgantwurzeln.

Der in Herrsching gebrannte Ammersee-Gin wird deutschlandweit verkauft: (von links) Florian Schaffarczyk, Fristo Niederlassungsleiter mit dem Brennmeister Herrmann Bruder. Foto: Nicole Burk

Herstellung und Abfüllung des Ammersee-Gins dauern insgesamt sechs Wochen. Zuerst muss das „Mazerat“ angesetzt werden. Hier werden insgesamt 14 Gewürze und Zutaten wie Wacholder, Rosmarin, Zitrusfrüchte – die sogenannten Botanicals – in reinen Alkohol eingelegt. Das Mazerat wird dann etwa zwei Wochen in Edelstahlfässern gelagert, damit das volle Aroma der Zutaten auf den Alkohol übergeht. Einmal täglich muss das Ganze umgerührt und durchmischt werden.

Bei der anschließenden Destillation wird das Mazerat im Brennkessel erhitzt. Da Alkohol als Erstes siedet, steigen die Dämpfe auf und werden danach wieder abgekühlt. Zum Vorschein kommt ein klares Destillat.

Lesen Sie dazu auch

Der Gin muss ruhen und reifen

Nach der Destillation muss der Gin ruhen und wird vor der Abfüllung nochmals zwei Wochen gelagert. „Das Destillat kann nun reifen und sein volles Aroma entfalten“, so Bruder. Im letzten Schritt wird der hochprozentige Gin auf Trinkstärke herabgesetzt und in Handarbeit in die optisch hochwertigen Flaschen in schwarz-matt abgefüllt und etikettiert.

Das klare Destillat hat einen Alkoholgehalt von etwa 80 Prozent. Foto: Nicole Burk

„Das Anspruchsvollste bei dem Herstellungsprozess ist die Rezeptentwicklung“, weiß der Brennmeister. „Das macht diesen Gin so einzigartig.“