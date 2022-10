In Herrsching wird ein neues Kinderhaus gebaut

Gleich zwei Grundsteinlegungen finden in Herrsching statt. Es wird nicht nur ein zweites Gymnasium gebaut, auch das Kinderbetreuungsangebot wird erweitert.

Innerhalb weniger Tage fanden in Herrsching zwei Grundsteinlegungen für Bildungseinrichtungen statt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) war Gast beim "Startschuss" für das zweite Gymnasium in der Ammerseegemeinde, und Herrschings Bürgermeister Christian Schiller begrüßte zahlreiche Gäste bei der Grundsteinlegung für ein weiteres Kinderhaus.

„Heute ist ein guter Tag für die Gemeinde Herrsching, für unsere Kinder und Eltern. Heute legen wir die Zeitkapsel in den 'Grundstein' für ein weiteres Kinderhaus in unserer Gemeinde, und ich darf Sie ganz herzlich hier auf dem Baugelände begrüßen“, sagte Schiller bei der Grundsteinlegung für das neue Kinderhaus am Fendlbach.

Zeitkapsel mit aktuellen Dokumenten

Zur Feier kamen die Kinder vom Kindergarten Kunterbunt, der die Trägerschaft des neuen Kinderhauses übernehmen wird. Gemeinsam mit ihnen wurde die Zeitkapsel, bestückt unter anderem mit einem Jahresbericht der Gemeinde Herrsching, einem Foto vom unbebauten Grundstück, einer aktuellen Zeitung und Euromünzen sowie einem Plakat mit Foto vom jetzigen Haus und mit Fingerabdrücken aller Kinder, in das Fundament des neuen Kinderhauses gelegt und mit Beton versiegelt.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen und Kinderbetreuungseinrichtungen sei in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Die Einwohnerzahl der Gemeinde wie auch die Anzahl der in Herrsching lebenden Kinder nehme ständig zu, weshalb die Gemeinde auch schon in den vergangenen Jahren die Betreuungsangebote erweitert habe.

Das Baugrundstück mit einer Größe von 5545 Quadratmetern konnte die Gemeinde Herrsching bereits 2013 im Rahmen der Überplanung des Gesamtareals für eine familiengerechte Wohnbebauung mit Kindertagesstätte erwerben. Nun kann dieses Projekt realisiert und das Betreuungsangebot erweitert werden. In dem zweigeschossigen Gebäude mit einer Grundfläche von 865 Quadratmetern sollen 24 Krippenplätze, 75 Kindergartenplätze und 50 Hortplätze geschaffen werden. Insgesamt stehen nach Fertigstellung des neuen Kinderhauses rund 640 Betreuungsplätze im Gemeindegebiet Herrsching zur Verfügung.

Die Baukosten liegen bei knapp neun Millionen Euro

Architekt Achim Füllemann erläuterte kurz die Bauweise für das Kinderhaus. Auf der Bodenplatte, welche das einzige Element aus Beton ist, entsteht eine nachhaltige Massivholzbauweise. Ein zweigeschossiges Gebäude mit Räumen, in denen sich Kinder wohlfühlen, wird entstehen.

Für die Außenflächen, direkt am Gebäude gelegen, sind für alle Altersgruppen Angebote vorgesehen. Für die Krippenkinder ist ein eigener Bereich im Osten, angrenzend an die Gruppenräume, geplant. Die Kindergarten- und Hortkinder haben ihre Freibereiche im Süden und Norden. Alle Gruppenräume sind mit Küchenzeilen ausgestattet, die zur individuellen Gestaltung der Brotzeiten und der Ausgabe des warmen Mittagessens dienen.

„Die Baukosten sind mit rund 8,9 Millionen Euro geplant, und wir rechnen mit einer Fertigstellung bis Ende 2023.“, sagte Bürgermeister Christian Schiller. (AK)