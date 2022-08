Ammersee

In Herrsching zeigt sich Bestsellerautorin Rita Falk von einer anderen Seite

Wenn Rita Falk nicht am nächsten Eberhofer-Krimi schreibt, malt sie gerne. Jetzt sind ihre Werke in Herrsching zu sehen.

Plus Die Bestsellerautorin Rita Falk schreibt nicht nur die Eberhofer-Krimis, sondern malt auch leidenschaftlich gerne. Zum ersten Mal zeigt sie ihre abstrakten Kunstwerke am Ammersee.

Von Oliver Wolff

Mit abstrakter Kunst können viele Menschen nichts anfangen. Oft fühlen sich die Betrachter solcher Bilder dazu aufgefordert, die Werke zu interpretieren. Was will der Künstler oder die Künstlerin eigentlich mitteilen, gibt es eine politische Aussage? Ganz anders ist das bei Rita Falks über 70 Acrylgemälden, die bis 28. August in der Galerie Carosa in Herrrsching ausgestellt sind. Die schrillen Bilder der Bestseller-Autorin (bekannt durch Eberhofer-Krimis) sind eher für den Moment gedacht. Ein kurzes Verharren vor einem der Exponate genügt, um in eine andere Welt einzutauchen.

