In Obermühlhausen werden reihenweise Verkehrszeichen gestohlen

Nicht nur Ortstafeln stehen im Visier von Dieben: In Obermühlhausen fehlen jetzt auch etliche andere Verkehrsschilder.

Nicht nur Ortsschilder sorgen in jüngster Zeit regelmäßig für Interesse bei Dieben, in Obermühlhausen ist jetzt auch eine ganze Reihe von Verkehrszeichen entwendet worden.

Wie im Dießener Polizeibericht am Montagmorgen vermeldet wird, haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbekannte Täter in der Fuggerstraße zwei Verkehrszeichen und einen Verkehrsspiegel entwendet. Zudem hatten die Täter dabei die Haltestangen beschädigt. Nach der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass im Ortsgebiet noch weitere vier Verkehrszeichen gestohlen worden waren. Der Gesamtschaden wird mit rund 1000 Euro angegeben. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Schilder: „Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit“, „Zulässige Höchstgeschwindigkeit“, "Vorfahrt gewähren“, zweimal „Vorfahrtsstraße“ und eine Ortstafel.

Am Freibad wird ein Auto beschädigt

Zufälligerweise wurde bei der Landsberger Polizei zudem eine Anzeige erstattet, weil am Sonntagnachmittag – ebenfalls in Obermühlhausen – an dem Dacia Dokker eines 52-jährigen Mannes aus Pürgen das hintere Markenemblem abgerissen worden war und das Heck sowie die linke Fahrzeugseite zerkratzt worden waren. Der Pkw war an einem Feldweg am Hauser Bach am Freibad abgestellt gewesen. Der Schaden hier wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Jedenfalls bittet die Polizeiinspektion Dießen etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (ak)

Lesen Sie dazu auch