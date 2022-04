Ammersee

vor 35 Min.

In Pähl hagelt es Absagen für Kita-Plätze

Der Kindergarten in Pähl ist einer von vier Standorten der Kinderbetreuung. Jetzt wird es an allen Orten eng.

Plus Im kommenden Kindergartenjahr fehlen in Pähl viele Betreuungsplätze. Lösungsansätze gibt es, doch die haben Auswirkungen auf den „Freundeskreis Ortsgeschichte“.

Von Alfred Schubert

Platzmangel wird es ab Herbst in allen Einrichtungen der Kinderbetreuung in Pähl geben. Dies teilte Ursula Herz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit, die sie stellvertretend für Bürgermeister Werner Grünbauer leitete. Im Kindergarten hält sich das Problem nach ihren Angaben noch in Grenzen. Von den 72 Plätzen werden 22 frei, weil Kinder in die Grundschule wechseln, es kamen aber 24 Anmeldungen, sodass „nur“ zwei Absagen verschickt werden mussten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .