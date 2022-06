In Pähl wird ein Raum für altes Material gesucht

Plus Der Verein Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen hat ein Problem, weil das bisherige Archiv nicht mehr genutzt werden kann. Es gibt einen unkonventionellen Vorschlag.

Weil die Räume, die er derzeit nutzt, für die Mittagsbetreuung von Schülern gebraucht werden, hat der „Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen“ ein Problem. Die Heimatforscher müssen sich bis zum Beginn des kommenden Schuljahres nach einem neuen Platz für seine historischen Unterlagen umschauen. Doch nicht jeder Raum kommt dafür infrage.