In Utting und in Dießen werden Fahrräder gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Dießen bittet die Bevölkerung um Hinweise bezüglich zweier Fahrraddiebstähle in Dießen und in Utting.

Gleich zweimal innerhalb weniger Tage schlagen Fahrraddiebe am Ammersee zu. In Dießen und in Utting verschwindet je ein Mountainbike. Die Polizei bittet um Hinweise.

