Inflation 1923 in Dießen: Als die Nullen immer mehr wurden

Inflation ist gerade das große Thema. Wolfgang König aus Dießen hat dazu Dokumente aus der Zeit der Hyperinflation von 1922/23 gefunden. Und er blickt mit Sorge in die Zukunft.

Dass Butter oder Heizmaterial plötzlich innerhalb weniger Wochen und Monate massiv teurer werden, ist eine Erfahrung, die die meisten Menschen in unserem Land noch nicht gemacht haben. Die letzte große Teuerung liegt inzwischen rund 100 Jahre zurück – die große Geldentwertung als Folge des verlorenen Ersten Weltkriegs im Deutschen Reich. Wolfgang König aus Dießen hat dazu einige interessante Dokumente entdeckt, die Schlaglichter auf die damalige Lage werfen – ein Scheckbuch und Tagebücher.

Das Scheckbuch gehörte seinem Großvater Alfons Gaar. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte Gaar, ein gelernter Schreiner aus Neumarkt-St. Veit, der in eine Dießener Kaufmannsfamilie eingeheiratet hatte, zu den begüterten Kreisen in der Marktgemeinde. Mit seiner Frau besaß er ein Handwerks- und Textilhandelsgeschäft und auch einigen Haus- und Grundbesitz. Als solcher bewegte er von jeher durchaus größere Summen, doch bald zeigte sich 1922/23, dass der Platz auf den Scheckblättern nicht mehr für die riesigen Geldsummen ausreichen sollten.

August 1923: Einkauf für vier Millionen Mark im Schuhgeschäft Rottner in Dießen

Für was das Geld über dieses Scheckbuch der „Gemeinde-Sparkasse Diessen a.A.“ damals ausgewiesen wurde, lässt sich nicht mehr gut nachvollziehen, da auf den noch vorhandenen Belegabschnitten nur die Empfänger vermerkt sind. Deren Sitze zum Beispiel in Augsburg, Bielefeld, Dresden und Frankfurt am Main lassen jedoch annehmen, dass es sich hierbei um geschäftliche Zahlungen handelte. Schon 1922 war die Geldentwertung deutlich spürbar. Das erste Blatt des Scheckbuchs weist am 25. August 1922 23.551 Mark für einen Empfänger in Frankfurt aus, Ende Dezember waren bereits sechsstellige Beträge zu finden, im folgenden Jahr 1923 wurde dann geschäftlich nur noch mit Millionenbeträgen hantiert, sogar ein Kauf im örtlichen Schuhgeschäft Rottner schlug im August 1923 mit vier Millionen Mark zu Buche. In dieser Zeit waren die Nullen auf den Scheckblättern schon schmal geworden, weil sie sonst nicht mehr Platz gehabt hätten. Auf einem Beleg vom 5. November 1923 steht der Betrag dann auch nicht mehr ausgeschrieben als 10.000.000.000 Mark, sondern als 10 Billionen Mark. Ende des Monats findet sich dann auch eine Anweisung für Gaar selbst über 200 Billionen Mark. „Da hat er das Geld vielleicht mit dem Schubkarren abgeholt“, stellt sich Wolfgang König die damalige Situation vor.

Noch reichhaltiger und aufschlussreicher sind die Informationen aus einem dreibändigen „Diarium“ von Juli 1918 bis Mai 1920 und von Juni 1922 bis Dezember 1924. Wer die damaligen Ereignisse aufgeschrieben hat, lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen. Aufgrund des Inhalts und des Umstands, dass er diese Hefte bei der Auflösung des Klosters St. Josef gefunden hat, schließt Wolfgang König, dass es sich um den geschichtsinteressierten damaligen Dießener Pfarrer Joseph Anton Hugo handelte.

Es war vermutlich der damalige Dießener Pfarrer Joseph Anton Hugo, der in seinem Tagebuch den Verlauf der Inflation 1922/23 niederschrieb. Foto: Thorsten Jordan

Regelmäßig notierte der Autor die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Heizmaterial und Lebensmittel auf und klebte auch Zeitungsausschnitte ein, die diese Daten ergänzen. So vermerkte er im September 1922, dass sich seit 1909 der Preis für ein Pfund Butter von gut zwei auf 500 Mark erhöht hatte, der Zentner Weizen hatte von 8,27 auf 3000 Mark.

Inflation 1923: Der Preis für einen Liter Milch beträgt 162 Milliarden Mark

Am 18. Januar 1923 mussten für das Pfund Butter bereits 1900 Mark bezahlt werden, in der letzten April-Dekade knapp 7000 Mark. Der tägliche Grundlohn war zum 1. April 1923 auf 14.400 Mark angehoben worden. Die Geldentwertung beschleunigte sich immer mehr. Hatte ein Liter Milch im November 1922 noch 105 Mark gekostet, waren es ein Jahr später 162 Milliarden Mark. Der Kurs des US-Dollars stieg im Jahr 1923 von ursprünglich 5000 auf 4,2 Billionen Mark am 18. November 1923. Die 200 Billionen Mark, die sich Alfons Gaar ein paar Tage später von der Sparkasse auszahlen ließ, entsprachen also gerade mal 47,62 Dollar. Mit der im November 1923 erfolgten Einführung der Rentenmark (sie war durch Zwangshypotheken auf Grundbesitz gedeckt, eine Rentenmark entsprach einer Billion Mark) normalisierten sich die Preise. Im Januar 1924 ist im Tagebuch vermerkt, dass ein Pfund Rindfleisch 45 bis 50 Pfennig koste.

Für die Familie Gaar hatten Krieg und Inflation einschneidende Folgen. Kurz vor 1914 hatte Gaar noch einigen Grundbesitz an den Simplicissimus-Zeichner Thomas Theodor Heine verkauft. Der Verkaufserlös war ein paar Jahre später genauso nichts mehr wert wie die Kriegsanleihen, die die Gaars und viele wohlhabendere Familien gezeichnet hatten.

Wolfgang König aus Dießen erinnert mit Scheckbuch-Belegen und einem Tagebuch an die Hyperinflation von 1922/23. Foto: Thorsten Jordan

Und wie bewertet Alfons Gaars Enkel Wolfgang König die heutige Inflation, die sich inzwischen an die zehn Prozent annähert? „Das war absolut absehbar“, sagt der Betriebswirt, „und zwar spätestens, als die ganz großen Aktionen mit Hilfsgeldern wegen Corona gemacht wurden. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir kriegen eine Inflation, die werden die Schulden weginflationieren.“ Dazu komme, dass die Zinssenkungen infolge der Finanzkrise 2008 nicht zum Schuldenabbau und zu Reformen insbesondere in den südeuropäischen Euro-Ländern genutzt worden seien.

Wolfgang König befürchtet einen wirtschaftlichen Teufelskreis

„Wir schlittern langsam in einen Teufelskreis hinein“, befürchtet König. Hohe Schulden, steigende, aber noch stärker steigenden Zinsen in den Vereinigten Staaten: Das schwäche den Euro, mache insbesondere Energieimporte teurer und fache so die Inflation weiter an. Der schwache Euro könnte zwar der Industrie helfen, aber deren Versorgung mit Energie und Rohstoffen sei erschwert, was die wirtschaftliche Entwicklung behindere. „Das ist eine äußerst gefährliche Gemengelage.“