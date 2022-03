Inning: Rettungsaktion für krebskranke Kinder aus der Ukraine

Plus DIe Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München hat von Inning aus eine Rettungsaktion für krebskranke Kinder in der Ukraine gestartet. Allen geht es den Umständen entsprechend gut.

In einer Gemeinschaftsaktion konnte die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) sechs krebskranke Kinder und deren Angehörige aus der Ukraine in Sicherheit bringen. Die wichtigste Nachricht: Die Kinder wurden auf sechs bayerische Kliniken verteilt. Allen geht es den Umständen entsprechend gut.